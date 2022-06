Guerra al caos rifiuti a Cagliari, arrivano i controllori anti “caddozzi”

Quattro nuovi verificatori per stanare e colpire i “caddozzi” dei rifiuti. Il via libera è della giunta Truzzu alle prese con la guerra contro le discariche di spazzatura che inquinano strade e marciapiedi in città. La proposta è del servizio Igiene del Suolo e Ambiente nell’ambito del “cantiere comunale per l’occupazione”. All’interno del quale è stato approvato il progetto per la “verifica e sensibilizzazione per un corretto conferimento dei rifiuti”. Vengono assunti 4 lavoratori per 7 mesi, da giugno fino al 31 dicembre 2022. La spesa è di 70 mila euro e verrà interamente finanziata dalla Regione.