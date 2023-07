Guerra ai trasgressori del rosso a Carbonia: ecco il semaforo coi sensori, multe salate in arrivo

Carbonia – Lotta contro chi oltrepassa il semaforo con il rosso: in arrivo i sensori che intercetteranno i trasgressori ai quali saranno inflitte multe salate e la decurtazione di 6 punti dalla patente. Non solo: per i recidivi sarà ritirato il documento. Entrerà in vigore solo dal 10 luglio la nuova normativa per scoraggiare chi ha sempre fretta e procede per le vie della città senza alcuna premura delle regole, ma già ha suscitato critiche e malumori tra non pochi cittadini che non gradiscono l’iniziativa. Non di certo per riempire le casse comunali, la decisione presa dall’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Morittu ha la sola finalità di evitare pericoli stradali agli automobilisti e ai pedoni. Anche nel centro del Sulcis Iglesiente non mancano le azioni di chi scambia le vie urbane per un circuito di formula uno ed è così che si rendono necessarie azioni e provvedimenti più rigidi verso i trasgressori. Ecco cosa accadrà nello specifico: “Il Comando di Polizia Locale comunica che dal 10 luglio sarà attivo il sistema di rilevazione automatica delle violazioni per l’attraversamento del semaforo con la luce rossa.

L’intersezione semaforizzata individuata – comunica il Comune – è la via Gramsci/via Satta/via Umbria/via Costituente.

I flussi di traffico oggetto di rilevazione automatica: via Costituente direzione via Gramsci, via Satta, via Umbria, via Gramsci direzione via Costituente, via Satta, via Umbria.

Il sistema potrà rilevare due distinte tipologie di violazioni così sanzionate: con l’importo di euro 167,00 (pagamento in misura ridotta entro 5 giorni euro 116,90) nel caso il conducente del veicolo prosegua la marcia nonostante il divieto impostogli dalla luce rossa del semaforo.

La violazione comporta la decurtazione di punti 6 dalla patente di guida. In caso di seconda violazione nel biennio la patente è ritirata per essere trasmessa alla Prefettura-UTG.

Con l’importo di euro 42,00 (pagamento in misura ridotta entro 5 giorni euro 29,40) nel caso il conducente in presenza della luce rossa del semaforo si arresti superando la striscia trasversale d’arresto.

La violazione comporta la decurtazione di punti 2 dalla patente di guida”.