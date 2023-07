Guerra ai tavolini abusivi a Cagliari: il Comune chiude per 8 giorni una pizzeria in via Garibaldi

Dopo il ristorante di via Dante, il Comune chiude anche una pizzeria in via Garibaldi. Il Comune di Cagliari ha dichiarato guerra ai tavolini abusivi in città. Tutto nasce dal blitz della polizia municipale del 9 maggio scorso. Poco dopo le 12 gli agenti trovano il tratto di strada davanti ad “Alice Pizza” in via Garibaldi occupato da tavoli, sedie, un elimina-code, un cartellone pubblicitario e due cassonetti, per un totale di circa 30 metri quadrati, tutto senza autorizzazione.

La contestazione arriva alla società “Pizza More S.r.l.” proprietaria del locale che non presenta alcuna memoria difensiva. E così gli uffici del Comune di Cagliari, regolamento alla mano, fanno scattare la sanzione. Alice Pizza dovrà chiudere per otto giorni consecutivi dall’1 agosto all’8 agosto 2023.

Appena qualche giorno fa gli stessi uffici comunali avevano imposto la chiusura (sempre per otto giorni dall’1 all’8 agosto) al ristorante “Osteria Caffetteria D32”, che occupava, con l’autorizzazione scaduta, il suolo pubblico di via Dante, tramite il posizionamento di tavoli e sedie.