Oristano

L’Adiconsum raccoglie le proteste e critica la mancanza di informazioni



Impossibile raggiungere al telefono la Asl 5: lo segnala l’Adiconsum di Oristano, che in queste ore sta ricevendo numerose proteste da parte dei cittadini, spesso esasperati e preoccupati.

“Pare che da ieri le linee telefoniche dell’Azienda sanitaria di Oristano abbiano problemi”, ha spiegato il presidente dell’Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu. “Quello che trovo inconcepibile è che la Asl 5 non abbia provveduto a dare comunicazione del guasto ai cittadini, che si sono rivolti a noi per trovare delle risposte”.

“Noi stessi abbiamo avuto estreme difficoltà a metterci in contatto con l’azienda, che alla fine ha confermato il guasto”, ha aggiunto Vargiu. “Il punto è che non è pensabile che non abbiano sentito il dovere, anche solo morale, di avvisare gli utenti del problema”.

I telefoni sono rimasti muti a lungo. “Non ci si può mettere in contatto con il CUP, con il centralino o con un qualsivoglia ufficio”, ha continuato il presidente di Adiconsum. “Chissà in quanti stanno cercando di chiamare per visite, delle prenotazioni o delle pratiche urgenti, senza alcuna risposta”.

“Non ci è stata data nessuna comunicazione né sulla natura del problema né tanto meno sui tempi di risoluzione”, ha concluso Vargiu. “Ma non è possibile che i cittadini siano ignari di questo problema perché nessuno ha pensato di rilasciare un comunicato di avviso. Se c’è un problema, gli utenti vanno avvisati. È una situazione ignobile!”.

Stamane dopo le 13 il centralino dell’Asl di Oristano era nuovamente raggiungibile.

Mercoledì, 31 gennaio 2024