Bosa

Bloccati a causa dell’avaria del motore

Due pescatori a bordo di una piccola imbarcazione sono stati soccorsi ieri dalla guardia costiera di Bosa.

A causa dell’avaria al motore, l’imbarcazione di circa 5 metri, era rimasta alla deriva in prossimità dello specchio acqueo antistante località “Punta Tangone”, a 10 miglia a sud di Alghero.

Impossibilitati a richiedere soccorso telefonicamente perché in un tratto di mare dove il segnale telefonico è assente, i due pescatori sono stati costretti ad avvicinarsi alla costa a remi.

La richiesta di soccorso è giunta alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa alle 15:50, tramite un conoscente.

Dal Circomare Bosa, diretto dal comandante Fabrizio Frascella, è stata immediatamente inviata sul posto una motovedetta, che ha raggiunto i due pescatori sportivi dopo circa mezzora di navigazione.

I due pescatori sono stati messi in salvo: si trovavano in buono stato di salute, ma provati dal tempo trascorso in mare e dalla preoccupazione per il buio che sopraggiungeva.

I militari, considerata la vicinanza alla coste, le condizioni meteomarine e ’imminente tramonto del sole, sono riusciti a rimorchiare l’imbarcazione soccorsa all’interno del porto fluviale di Bosa, per scongiurare eventuali rischi per la sicurezza di altre barche in navigazione o eventuali danni ambientali, dovuti a sversamento di carburante ancora presente a bordo.

Lunedì, 3 gennaio 2022

