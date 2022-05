GUASILA. Minaccia in strada con una fiocina subacquea il compaesano che gli doveva dei soldi e che continuava a ritardare la restituzione. Ieri a Guasila, i carabinieri, a seguito di una richiesta pervenuta al 112, sono intervenuti in via San Giovanni dove era stata segnalata una situazione che sarebbe potuta sfociare in fatti gravi. I militari hanno accertato che un imprenditore agricolo di 33 anni, con precedenti denunce a carico, per un debito insoluto a suo carico, in forte stato di agitazione aveva minacciato il suo creditore, un compaesano cinquantenne, brandendo contro di lui sulla pubblica via e platealmente, un fucile subacqueo. I carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione dell’auto dell'autore del gesto intimidatorio, che ha permesso di rinvenire una fiocina da pesca subacquea completa di arpione in ferro, utilizzata poco prima nell'azione intimidatoria. Il giovane imprenditore agricolo è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.(l.on)