Guasila in lutto per la perdita di una giovane dottoressa: addio a Federica Stroscio, un male incurabile l’ha strappata alla vita a 36 anni, compiuti il 10 luglio scorso. Il ricordo della sindaca Paola Casula: “Porta il tuo sorriso agli angeli”. Una giovane vita che vola via, troppo presto, e il dolore di una comunità intera che si stringe alla famiglia per un destino troppo crudele, ingiusto, che segna. Beffardo, poiché Federica era una dottoressa che aveva deciso di dedicare la sua vita per salvare quella degli altri: sempre in prima linea durante gli anni della pandemia, pochi mesi fa aveva scoperto la malattia, incurabile, che, due giorni fa, ha vinto contro la sua voglia di vivere. Tantissimi i messaggi sui social che in questi giorni esprimono il dispiacere di chi l’ha conosciuta: “Ti voglio ricordare quando giocavi a pallavolo”. E ancora: “Vorrei solo potermi svegliare e pensare di avere ancora un po’ di tempo per fare quel viaggio che da sempre dicevamo di voler fare, vorrei solo potermi svegliare ed avere ancora un po’ di tempo per dirti almeno per l’ultima volta che ti voglio bene.

Voglio credere che ti sia semplicemente trasformata in una inarrestabile energia che servirà a questo mondo ad avere un giorno in più.

Stupidamente voglio credere che tu possa leggere questo post così come tutti quelli che ti stanno scrivendo, perché oggi ci hai lasciati tutti senza fiato.

Buon viaggio amica mia”.

La data dei funerali non è ancora stata fissata, verrà comunicata dai familiari i prossimi giorni.