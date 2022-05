Sale in sella alla propria bicicletta ubriaco e sotto effetto di droghe. Ieri a Guasila, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per “guida sotto l’influenza dell’alcool in esito a sinistro stradale”, e “guida sotto l’influenza di stupefacenti” un trentottenne nigeriano domiciliato a Guamaggiore, richiedente asilo, disoccupato, già gravato da precedenti denunce. A carico dell’uomo è pervenuto l’esito positivo delle analisi per cannabinoidi e per alcolemia pari a 0,96 grammi per litro, quasi il doppio del massimo consentito. Tanto è risultato dagli accertamenti tossicologici e alcolemici richiesti dagli operanti all’ospedale civile di Cagliari “Brotzu”. Lo straniero era rimasto coinvolto in un sinistro autonomo a Guamaggiore fra via Centrale e via De Nicola: a bordo di una bicicletta era uscito di strada mentre percorreva la via ad alta velocità, andando a impattare contro un monumento in pietra comparso lungo la traiettoria, rimanendo ferito.

