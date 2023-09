Guasila, carabiniere azzannato da un Pitbull randagio mentre tenta di soccorrere una 50enne.

E’ avvenuto ieri sera a Guasila: i carabinieri sono intervenuti in via Cima dove un cane randagio di razza Pitbull, privo di microchip e molto agitato e aggressivo, era entrato nel giardino di un’abitazione. La proprietaria dell’immobile, terrorizzata dalla presenza del grosso animale, si è barricata in casa e ha chiesto soccorso all’Arma. I militari si sono da subito preoccupati di evitare che il cane potesse uscire dal giardino e creare pericoli per l’incolumità pubblica. L’animale ha purtroppo aggredito uno dei due militari azzannandogli la mano sinistra e provocando notevoli lesioni. Nel frattempo è stata richiesta la presenza del personale del canile Dog Hotel di Assemini per la sua cattura fino all’intervento di un veterinario che è riuscito a sedarlo sul posto. Il cane si trova adesso presso il canile “Tana di Bau” di Quartu Sant’Elena, in condizioni di sicurezza, mentre il carabiniere è stato accompagnato all’ospedale Brotzu per le cure necessarie. I militari stanno cercando di risalire al proprietario dell’animale.