Di qui l’assoluta utilità di una figura di riferimento sul posto, integrata con le altre realtà sanitarie distrettuali, come spiega il direttore generale dell’ASL n. 3 di Nuoro, Paolo Cannas: “Da un punto di vista manageriale si tratta di una innovazione davvero importante, che ci permetterà di sperimentare per la prima volta nel Nuorese un servizio coordinato nel territorio, capace di fare rete tra l’ospedale di comunità San Camillo di Sorgono, i medici di Medicina Generale, e le altre realtà sanitarie distrettuali”.

“Oltre ad assicurare prestazioni di assistenza infermieristica secondo necessità (prelievi, medicazioni, rilevazione dei parametri vitali, terapie infusionali)”, spiega un comunicato della Asl, “l’infermiere svolge una funzione di supporto fondamentale in territori lontani dalle Case di comunità e caratterizzati da una presenza numerosa di persone anziane, per le quali le cronicità e l’aderenza alle terapie sono il principale problema di salute».

Il ricorso all’infermiere di comunità è stato pensato dalla Direzione strategica aziendale dell’ASL, in collaborazione con il direttore del Servizio delle professioni sanitarie, Alessandro Carrus. “Nella nuova sanità di prossimità”, spiega Carrus, “l’infermiere di comunità avrà un ruolo fondamentale. È una figura innovativa e centrale nell’assistenza territoriale con una finalità chiara: migliorare la salute dei pazienti attraverso la presa in carico, vale a dire la conoscenza dei bisogni e delle condizioni del singolo, e l’aiuto nella gestione del percorso di cura per evitare riacutizzazioni di malattie croniche e ricoveri in ospedale”.

Fonte: Link Oristano

