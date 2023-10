Guardie mediche e sciopero: l’assessore alla sanità contesta il sindacato SMI

Cagliari

Dura replica

Dura replica all’annuncio di uno sciopero di due giorni dei medici di famiglia sardi proclamato dal Sindacato medici italiani che paventa la possibilità di una chiusura degli ambulatorio di guardia medica alla mezzanotte. L’assessore regionale alla sanità Carlo Doria interviene e contesta le parole del segretario regionale del sindacato SMI Luciano Congiu.

“Purtroppo il dottor Congiu, che rappresenta un sindacato minoritario, lo SMI, con qualche decina di iscritti in Sardegna, non racconta le proposte del tavolo regionale ma una sua personale visione ed interpretazione che crea inutili tensioni”, afferma l’assessore Doria. “La campagna elettorale deve stare fuori dagli interessi per la salute dei pazienti o dei colleghi per i quali sono necessarie serie proposte e controproposte nelle sedi istituzionali opportune”.

“Le decisioni”, prosegue l’assessore Doria, “verranno prese dal tavolo regionale dove ci sono gli altri sindacati molto più rappresentativi dello SMI a livello nazionale e regionale (FIMMG, SNAMI, CISL)”.

“Ogni proposta”, prosegue Doria, “terrà conto di due obiettivi fondamentali: primo, migliorare l’assistenza per i pazienti in termine di qualità e sicurezza, arricchendo i territori di servizi, al fine di ridurre il ricorso ai pronto soccorso per codici a bassa complessità (bianchi e verdi); secondo, migliorare le condizioni di lavoro, il livello occupazionale e la retribuzione del personale sanitario impegnato nella cosiddetta continuità assistenziale oggi ridefinita come ruolo unico a ciclo orario”.

Domenica, 8 ottobre 2023