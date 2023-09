Guardia medica, sempre peggio. Uno dei tre dottori superstiti si dimette e denuncia ancora

Oristano

Domani riunione d’urgenza della Commissione istituita all’Asl

Dopo la chiusura del servizio dello scorso fine settimana e l’ultimatum del Direttore Generale della Asl di Oristano Angelo Maria Serusi, ha rassegnato oggi le dimissioni il dottor Gianfranco Mura, uno dei tre medici rimasti nella Guardia Medica di Oristano, dopo la fuga di 8 colleghi che alla fine del mese scorso si sono dimessi o hanno rifiutato il rinnovo del contratto, all’indomani della imposizione di assicurare in alcuni giorni della settimana l’assistenza ai detenuti nel carcere di Massama, arrivata alla vigila di Ferragosto dalla direzione della Asl.

Con una lettera inviata anche al Procuratore della Repubblica di Oristano, al Prefetto, all’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, oltre che alla Direzione della Asl di Oristano, e al presidente dell’Ordine del Medici di Oristano, Mura motiva le sue dimissioni con le “mutate condizioni lavorative “. Il medico fa anche presente che si riserva “di adire per le vie legali in caso di eventuale rilievo di ingiusti danni subiti”.

Il riferimento è alla decisione del Direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi, che con una disposizione formale “ha voluto disporre il passaggio dei tre medici in servizio in contemporanea a uno solo nel Punto di Continuità Assistenziale “ e “nell’aver voluto redigere per il mese di settembre i turni d’ufficio superando le 24 ore settimanali”, previste dal loro contratto. Decisioni contenute in un primo ordine di servizio che Gianfranco Mura e i suoi colleghi hanno considerato illegittimo e quindi disatteso, spiegandone i motivi in un esposto formale inviato anche ai Carabinieri di Oristano. Da qui la chiusura del servizio, rimasto senza medici.

Ieri è arrivata una nuova disposizione, un vero e proprio ultimatum, firmata dal Direttore Generale, che ha anche minacciato severi provvedimenti nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute. Serusi ha comunicato loro anche i turni con cui si intende garantire con i tre medici il servizio assicurato finora da 11 professionisti. Un calendario che prevede la presenza di un solo medico per turno ma anche, per ogni medico, il superamento delle ore massime consentite dal loro contratto.

I medici hanno rispettato le disposizioni del secondo ordine di servizio, ed è stato così riaperto l’ambulatorio di Via Carducci già dalla scorsa notte, con la presenza di un solo medico, ma il servizio rischia di essere nuovamente sospeso per alcuni giorni, quando, dopo il periodo dei 60 giorni di preavviso previsti in caso di dimissioni, in organico resteranno solo i rimanenti due medici.

Della vicenda si occuperà domani la commissione provinciale istituita presso la Asl di Oristano, che ha il compito di valutare tutte le decisioni relative al funzionamento dei servizi di medicina di base. Dell’organismo fanno parte i rappresentanti dei sindacati di categoria e funzionari della Asl