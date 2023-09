Guardia medica, la Asl rassicura il sindaco di Oristano ma il caos rimane

Oristano

Dopo la rinuncia di 8 tra gli 11 professionisti che garantivano il servizio

“Il servizio di Guardia medica di Oristano è garantito e viene regolarmente svolto”. Lo dice il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, che questa mattina ha avuto rassicurazioni in questo senso dal direttore generale della ASL 5, Angelo Maria Serusi.

“Le notizie di questi giorni sulla fuga dei sanitari dal servizio di Guardia medica hanno creato molta preoccupazione tra i cittadini e ci hanno messo in allarme”, ha detto Sanna, dopo aver sentito il massimo dirigente dell’azienda sanitaria per avere chiarimenti sulle notizie diffuse in questi giorni.

“Era necessario, come sindaco che agisce anche quale autorità sanitaria locale, chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, verificare il funzionamento di un servizio essenziale per la comunità”, aggiunge il sindaco Sanna. “Il direttore della Asl ha chiarito che, al di là dei rapporti tra i medici e l’azienda sanitaria, il servizio è operativo e non corre il rischio di essere sospeso”.

Angelo Maria Serusi, direttore generale dell’Asl 5 di Oristano, ha aggiunto: “La nostra azienda è impegnata costantemente nel garantire il servizio medico di continuità assistenziale presso la sede di Oristano, in via Carducci, ma anche nel far rispettare gli obblighi contrattuali previsti per i medici di continuità assistenziale”.

Nonostante le rassicurazioni resta la situazione di caos, dovuta alla rinuncia di ben 8 medici che coprivano i turni nella guardia medica di Oristano: alcuni si sono dimessi, altri hanno rifiutato il rinnovo del contratto. Gli ultimi due – ieri – hanno motivato la decisione con le “mutate condizioni lavorative“. Il riferimento è a una disposizione del direttore generale della Asl, che prevede “il passaggio da tre medici in servizio in contemporanea a uno solo, nel punto di continuità assistenziale” e ha impostato “per il mese di settembre i turni d’ufficio, superando le 24 ore settimanali” previste dal contratto.

Resta quindi da verificare in che modo l’unico professionista attualmente di turno possa gestire la presa in carico contemporanea dei pazienti, e in che modo potrà essere garantito il servizio nel momento in cui sarà chiesta una visita a domicilio.

Finora i medici rispettato le disposizioni dell’ultimo ordine di servizio, consentendo di riaprire – anche con la presenza di un solo medico – l’ambulatorio di via Carducci, rimasto chiuso nell’ultimo fine settimana.

Tra 60 giorni, periodo di preavviso previsto per le dimissioni, tuttavia, a meno di nuovi ingressi in servizio, si potrà contare su un unico dottore per la continuità assistenziale. Ed è facile intuire che un servizio così impegnativo non potrà essere coperto da un solo professionista, con conseguenti ripercussioni sulla certezza delle prestazioni.