Guardia medica e Ascot chiusi anche a Ghilarza nei giorni scorsi, protesta del Comitato civico

Ghilarza

Disagi per gli utenti

Non solo a Oristano si registrano disservizi per impreviste chiusure del servizio di guardia medica. Episodi simili a quello di questi giorni a Oristano si sono verificati e si continuano a verificare anche nel punto di guardia medica di Ghilarza, che ha sede all’interno dell’ospedale. La segnalazione arriva attraverso un comunicato diffuso dal locale Comitato Civico per l’Ospedale Delogu.

“Quello appena trascorso è stato un mese di agosto davvero nero per i pazienti del Guilcier”, si legge nel documento, in cui si ricorda come i pazienti di quel territorio “sentendosi una volta di più figli di un dio minore, chiedono di essere assistiti e curati come cittadini degli altri territori della Sardegna”.

Quindi la denuncia del Comitato: “Giovedì 17 agosto l’ambulatorio di guardia medica era chiuso senza preavviso, e così pure domenica 20 agosto, in ambedue i casi nessuna nota che giustificasse la chiusura, né tanto meno alcuna indicazione che rimandasse ad un servizio sostitutivo. Lunedì 21 agosto il servizio è aperto, ma i pazienti presenti vengono allontanati dall’ambulatorio, e alcuni di essi si rivolgono al punto di primo intervento per avere risposte ai propri problemi di salute, dal momento che per criticità imprecisate non potevano essere visitati. “

Nel documento del Comitato si legge ancora: “È una situazione che si protrae da diverso tempo configurando, nell’assenza di giustificate cause, una interruzione di pubblico servizio e/o di pubblica necessità. Lo stesso giovedì 17 agosto l’ambulatorio ASCOT risulta chiuso, senza motivazioni scritte e firmate da nessun responsabile ASL; responsabili peraltro consapevoli della situazione, in quanto i problemi erano stati già segnalati nella riunione del 25 luglio 2023 e successivamente ribaditi e specificati in tutta la loro gravità mediante contatto telefonico tra i portavoce del Comitato e il Direttore Sanitario dell’ASL di Oristano, in data 23 agosto 2023”.

Da qui la richiesta di “risposte pratiche e immediate” avanzata a nome dei cittadini del Guilcer dal Comittao Civico che ricorda come l’organismo operi “ininterrottamente da tre anni con l’obiettivo principale di difendere il diritto dei cittadini ad essere curati “secondo scienza e coscienza” nelle strutture pubbliche e quale responsabile sentinella della situazione” e agisca “in difesa dei utenti/pazienti denunciando le carenze e i disservizi sanitari agli organi preposti, e aspettando risposte che non sono mai arrivate”.

Domenica, 3 settembre 2023