Uras

Sostituisce il dottor Stefano Solida, con un contratto a tempo determinato



Un nuovo arrivo alla guardia medica di Uras: il dottor Stefano Solida è stato sostituito dalla dottoressa Sara Manis. Originaria di Terralba, prende servizio da oggi – 25 maggio – nell’ambulatorio in via Marconi.

La guardia medica diurna sarà aperta con questi orari: il lunedì dalle 14 alle 20, il martedì dalle 8 alle 14, il mercoledì dalle 8 alle 13, il giovedì dalle 14 alle 20, il venerdì dalle 8 alle 14.

Si potrà contattare la guardia medica chiamando il numero 0783/89218 oppure inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Al momento, l’incarico della dottoressa Manis è a tempo determinato, fino a quando non verrà pubblicato un nuovo bando regionale dell’Ares.

«Ho contattato la dottoressa Manis e le ho fatto gli auguri di buon lavoro», dice la sindaca di Uras, Anna Maria Dore.

I pazienti di dottor Filippo Dentoni, in pensione da gennaio, sono ancora in attesa di un medico sostituto. Sarà la dottoressa Manis a rispondere alle loro richieste, cercando di sopperire a questa mancanza. Anche per il nuovo medico di base bisognerà attendere il prossimo bando dell’Ares, non ancora pubblicato.

Nessun problema per i pazienti della dottoressa Francesca Serra, che sarà in servizio a Uras per un anno.

Mercoledì, 25 maggio 2022