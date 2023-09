Guardia medica di Oristano nel caos, altre dimissioni. Ormai è rimasto solo un dottore

Sanità Situazione gravissima

L'ingresso della Guardia medica di Oristano

Oristano

Situazione gravissima

Dopo il dottor Gianfranco Mura, anche una seconda dottoressa dei tre medici rimasti, la dottoressa Maria Paola Piccaluga, ha rassegnato le dimissioni dal servizio di guardia medica di Oristano.

In una breve comunicazione indirizzata al Direttore Generale della Asl, Angelo Maria Serusi e per conoscenza alla referente delle Guardie Mediche per il distretto di Oristano, Ornella Caria, la dottoressa Piccaluga comunica di voler lasciare il suo incarico per “le mutate condizioni lavorative, fatto salvo il periodo di preavviso come per legge e per contratto”. Esattamente le stesse motivazioni alla base delle dimissioni del suo collega Gianfranco Mura.

Fra 60 giorni, il periodo previsto per il preavviso, in assenza di altri medici disponibili nel frattempo, l’ambulatorio di continuità assistenziale di Oristano è destinato a contare quindi solo un medico, il dottor Gualtiero Falorni, con le inevitabili ripercussioni sulla continuità del servizio, che non può essere coperto da un solo professionista e che quindi rischia di restare sguarnito per diversi giorni alla settimana.

Martedì, 5 settembre 2023

commenta