Guardia medica chiusa a Oristano: ultimatum del direttore Asl ai dottori

Oristano

La vertenza si inasprisce ancora di più e si rischia la paralisi

Dopo gli esposti e le contestazioni dei medici di guardia medica di Oristano, e la chiusura dell’ambulatorio nello scorso fine settimana, arriva oggi l’ultimatum del direttore generale della Asl di Oristano Angelo Maria Serusi.

I medici Gianfranco Mura, Gualtiero Falorni e Maria Paola Piccaluga, rimasti i soli referenti del servizio, dopo le dimissioni e il rifiuto al rinnovo del contratto di 8 loro colleghi, hanno ricevuto una comunicazione con cui Serusi risponde ai rilievi da loro sollevati sull’ordine di servizio. Un documento attraverso il quale la direzione aveva imposto la copertura di ciascun turno con la presenza di un solo medico.

Nella nuova lettera si afferma in particolare che “non si condivide quanto asserito in ordine all’impercorribilità di ricoprire i turni singolarmente, posto che alcuna norma determina il limite quantitativo di popolazione servita”. Nel documento si legge ancora “in ordine all’esiguo termine di preavviso concesso, ricordo che i turni predisposti dalle SS.LL pervenivano a questa Azienda solo il giorno precedente l’ordine della Direzione di svolgere singolarmente le prestazioni richieste”.

Da qui la nuova e perentoria ingiunzione a “voler procedere con la determinazione dei turni di servizio considerando la presenza di un solo medico per turno” e , in, caso di inosservanza, la minaccia di provvedimenti nei confronti dei tre professionisti, invitati a “attenersi pedissequamente a quanto determinato nella presente nota astenendosi dal reiterare illegittimi comportamenti che potrebbero comportare pregiudizievoli conseguenze”.

Conseguenze e “l’assunzione di opportuni provvedimenti” che vengono prefigurati anche “sulla mancata presa di servizio nello scorso fine settimana” di cui si addebita “l’esclusiva responsabilità” ai medici destinatari della nota di oggi.

Ai medici è stato anche notificato il nuovo piano dei turni, che sostituisce quello già inviato alla direzione del distretto dai tre professionisti.

Nel documento, firmato dal direttore Sanitario della Asl Antonio Maria Pinna e dal Direttore Generale Angelo Maria Serusi, si prevede la presenza di un solo medico per turno e, per poter coprire il servizio in tutti i giorni, per ognuno dei tre medici è indicato un impegno orario che in alcune settimane supera le 24 ore di lavoro settimanale fissate dalla loro convenzione.

Resta da capire ora cosa risponderanno i medici interessati. Il rischio è che si possa arrivare alla paralisi del servizio.

Lunedì, 4 settembre 2023