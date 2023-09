Guardia medica chiusa a Oristano: disagi e proteste. Interviene il Comitato per il diritto alla salute

Oristano

Porte chiuse, telefono muti, nessun cartello o avviso

Disagi per la chiusura della guardia medica di Oristano, a causa dell’inasprirsi della vertenza tra i camici bianchi e l’Asl.

“Sono cardiopatico e ho bisogno di una medicina di cui non posso fare a meno, prevista dal mio piano terapeutico. Per poterla ritirare in farmacia ho bisogno però della ricetta e così mi sono fatto accompagnare intorno alle 14 da un familiare a Oristano, nella sede della Guardia Medica di Via Carducci, ma ho trovato la porta chiusa. Nè nessuno ha risposto al campanello e neanche ai numeri di telefono indicati sulla porta di ingresso al servizio”.

E’ il racconto di un paziente arrivato ieri in città da un paese poco distante da Oristano, dove risiede. L’uomo ha provato a chiedere qualche informazione sulla chiusura del servizio alla guardia di turno all’ingresso della Asl che però non ha potuto fornire alcuna risposta e si è limitata solo a raccontare che altri pazienti sono andati via con l’intenzione di rivolgersi a qualche altro punto di guardia medica.

“Non posso proprio vagare per gli altri centri della provincia”, ha detto l’uomo, andando poi via piuttosto deluso. E come lui altri pazienti arrivati ieri davanti alla porta chiusa del servizio .

E proprio ai disagi dei pazienti si richiama il Comitato per i diritti alla salute della provincia di Oristano che sulla vicenda della chiusura della guardia medica cittadina ha diffuso una nota.

“Apprendiamo con sconcerto”, si legge nel documento, “che i pazienti con necessità del medico di guardia medica di Oristano hanno trovato oggi i telefoni del servizio muti e la porta d’accesso, in Via Carducci, sbarrata senza che nessuno né alcun cartello potesse loro spiegarne il motivo, né potesse fornire qualche informazione utile a trovare l’assistenza di cui hanno bisogno, in assenza di quel servizio. Era proprio inevitabile trattare i pazienti in questo modo?”

“Non entriamo nel merito delle cause di questo gravissimo disservizio sulle quali pensiamo debbano interrogarsi i dirigenti della Asl”, prosegue la nota del Comitato, “ma intendiamo solo chiederci se sono chiare ai vertici dell’Azienda le responsabilità di cui devono rispondere nei confronti della popolazione della provincia e, in questo caso, dell’ambito del Punto di Guardia Medica di Oristano. In particolare se sono consapevoli della gravità del disagio a cui sono esposti in questi giorni le migliaia di pazienti che, in gran parte privi di medico di base, hanno diritto di poter contare almeno sul Punto di Guardia Medica di Oristano, destinato invece a rimanere chiuso e quindi indisponibile”.

“Chiediamo perciò a loro per quale motivo non abbiano neanche ritenuto di dovere dare alcuna spiegazione ai destinatari del servizio e sopratutto alcuna indicazione utile a far ottenere la visita o le ricette di cui hanno bisogno. Tanto più che molti degli utenti si rivolgono al Servizio di Guardia Medica su precisa indicazione che la stessa Asl ha rivolto a quanti non hanno un medico di base a cui fare riferimento per cure e prescrizioni specialistiche o farmaceutiche, e che in assenza di un irrinunciabile servizio territoriale come questo, a chi ne ha bisogno non resta che rivolgersi al Pronto Soccorso del San Martino, già abbastanza affollato e in difficoltà”.

“Non vorremmo pensare”, conclude la nota del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, “che fra gli amministratori e dirigenti della Asl, nessuno abbia avuto una qualche considerazione nei confronti delle persone malate o bisognose di cure che hanno diritto, anche nel fine settimana, di concrete risposte. O almeno di una spiegazione puntuale sulle cause e durata del mancato funzionamento dei servizi e sulle soluzioni alternative da percorrere”.

