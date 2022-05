ISILI. Questa mattina a Isili, alla presenza tra gli altri del generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro, comandante interregionale dell’Italia centrale della guardia di finanza, del generale di divisione Gioacchino Angeloni, comandante regionale Sardegna delle fiamme gialle, del colonnello Alessandro Ferri, comandante della guardia di finanza della provincia di Nuoro. del presidente del consiglio regionale della Sardegna Michele Pais, del prefetto di Nuoro Luca Rotondi e del questore di Nuoro Alfonso Polverino, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della sede della tenenza della guardia di finanza. L’edificio, ubicato in via Pretura, nel centro storico del paese del Sarcidano, edificato nei primi anni del 1800, intorno al 1830 è stato adibito a Tribunale dell’intendenza provinciale. Dopo la nascita del Regno d’Italia (1860) divenne sede della pretura reale. Nei primi decenni del secolo scorso è stato destinato a caserma del ventinovesimo reggimento fanteria dell’esercito e con l’avvento del fascismo venne adibito a sede di comando della legione “Barbagia”.

