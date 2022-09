Guardia Costiera: cambio al vertice in capitaneria Arbatax - Sardegna

Cambio al vertice del Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax: il tenente di vascello Francesco Maria Frasconi lascia dopo due anni di attività nella costa ogliastrina, per andare a dirigere la capitaneria di Porto di Milazzo in Sicilia, mentre ad Arbatax arriva il tenente di Vascello Mattia Caniglia fino a pochi giorni fa in servizio alla capitaneria di porto di Mazzara del Vallo.

La cerimonia del passaggio di consegne si è svolta davanti alla Chiesa campestre di San Gemiliano a Porto Frailis alla presenza del Direttore Marittimo di Cagliari, capitano di vascello Mario Valente, che ha ringraziato gli ospiti e le autorità civili e militari presenti, rimarcando "il ruolo strategico del porto di Arbatax in qualità di unico sorgitore commerciale tra i porti di Cagliari ed Olbia nella Sardegna Centro Orientale".



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna