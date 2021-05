“Gruppi di interesse tentano di boicottare il nuovo servizio a Ghilarza”

L’Unione dei Comuni del Guilcer si schiera in difesa del Punto di Primo Intervento al “Delogu” “Ci sono gruppi di interesse che tentano di boicottare il Punto di Primo Intervento di Ghilarza”. Ne sono coinvinti i sindaci dell’Unione dei Comuni del Guilcer, che si sono riuniti per valutare la situazione al “Delogu”. Presieduto dal vicesindaco di Paulilatino Serafino Oppo, l’incontro ha visto la partecipazione dei sindaci di Abbasanta, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo e Soddì. Assenti il primo cittadino di Aidomaggiore e il commissario del comune di Tadasuni. Punto da discutere era la formulazione di “un ordine del giorno a difesa del Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Ghilarza”, dopo le contestazioni e gli interrogativi sollevati da più parti su diversi aspetti del funzionamento del presidio, in cui operano i cosiddetti “medici in affitto”, arruolati da una società veneta che ha ottenuto l’assegnazione del servizio in appalto.

Nel documento, approvato all'unanimità, si ricordano "i dubbi manifestati dal commissario della ASSL di Oristano e a seguire dal Sindacato medici ospedalieri, nonché dall'Ordine dei medici di Oristano". Da qui la preoccupazione e indignazione dei sindaci dell'Unione dei Comuni del Guilcier "per i continui tentativi, da parte di alcuni gruppi di interesse, di boicottare e gettare ombre sul Servizio di primo intervento da pochi giorni di nuovo in funzione, presso l'ospedale Delogu di Ghilarza." Dai sindaci del Guilcer anche un impegno: "Non accetteremo alcuna manovra volta a impoverire la sanità territoriale a vantaggio della centralizzazione della stessa. È indegno parlare in modo tendenzioso di numeri, quando si tratta della salute dei cittadini. Tuteleremo in ogni sede gli interessi del nostro territorio e combatteremo con forza le ingerenze di questi gruppi di interesse e di chiunque voglia impoverire e danneggiare la sanità nel nostro territorio". Il presidente dell'Unione dei Comuni, Serafino Oppo, ha ricordato la necessità di servizi dell'emergenza decentrati, e ha spiegato: "Quella del Punto di Primo Intervento è una gestione sperimentale, attendiamo di capire se funzionerà". Il ruolo del nuovo presidio è stato ricordato da altri sindaci. Da parte di molti di loro la convinzione che possa effettivamente alleggerire il carico di lavoro del Pronto Soccorso del San Martino e l'accusa rivolta ai sindacati di non avere "pungolato la politica per la soluzione delle emergenze del presidio oristanese". E ai responsabili della sanità regionale i sindaci contestano di "non avere risolto i problemi dei concorsi e della carenza di personale". Condivisa da tutti la preoccupazione per il ridimensionamenti dei servizi sanitari, che in provincia è alla base della mancanza di cure per molte patologie. Sabato, 15 maggio 2021

