“Gruccioni a rischio con i lavori sul litorale di Su Pallosu”

Gli interventi di messa in sicurezza dei tratti costieri a rischio erosione nella marina di San Vero Milis mettono in pericolo il gruccione. A denunciarlo è la Lipu Oristano. “In un cantiere aperto nei pressi della località Su Pallosu”, scrive in una nota la Lega italiana protezione uccelli, “i lavori vanno a incidere su un sito di nidificazione del gruccione, specie un tempo abbondante come nidificante nel territorio di San Vero Milis e oggi a rischio a causa della distruzione delle pareti verticali delle cave di sabbia in cui si riproduceva scavando dei cunicoli”.

La Lipu chiede un intervento del sindaco Luigi Tedeschi. “Negli elaborati progettuali”, prosegue la Lipu oristanese, “non è menzionata la presenza di tali siti di nidificazione. Le ruspe dunque stanno mettendo a rischio la presenza dei gruccioni. La riduzione dell’habitat o la loro modifica costituisce una grave minaccia per questa specie. È necessario assicurare la conservazione dei siti riproduttivi e anche prevenire il disturbo antropico presso le colonie”.

La Lipu non è però l’unica a interessarsi della salvaguardia del gruccione. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Carla Cuccu ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore all’Ambiente Gianni Lampis per chiedere che venga fatta chiarezza sugli interventi in corso nel litorale di San Vero Milis.

Cuccu ha inoltre chiesto lo stop degli interventi di mitigazione dell’erosione costiera nell’area in cui nidifica il gruccione. “Auspico vivamente che il presidente Solinas e l’assessore Lampis prendano in mano la situazione”, scrive la consigliera regionale, “revocando gli atti di competenza, oppure chiedendo la sospensione dei lavori, motivando la decisione con la richiesta di esclusione del sito di nidificazione dall’area cantiere per un raggio di almeno 30 metri lineari o quantomeno di esclusione dei mezzi meccanici nello stesso raggio”.

Venerdì, 4 dicembre 2020

