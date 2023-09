Grosso incendio nelle campagne di Serramanna, colonne di fumo ben visibili da chilometri

Serramanna – Grosso incendio nelle campagne del paese, sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la forestale e un mezzo aereo inviato dalla protezione civile della Regione. Una piaga che non sembra arrestare quella degli incendi, questo pomeriggio un grosso rogo si è sviluppato nell’agro di Serramanna a circa un chilometro dalla fontana pubblica. In fumo la folta vegetazione che caratterizza la zona, cioè alberi e terreni di privati. Sul luogo è presente anche il sindaco Gabriele Littera, subito intervento per verificare la situazione.