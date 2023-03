Grossi massi franano sulla Statale. Senso unico alternato fino alla messa in sicurezza della strada

Arbus

Sul posto l’intervento dell’Anas

Alcuni massi si sono staccati dalla sommità del costone roccioso e sono franati sulla Statale 126 “Sud Occidentale Sarda”, tra Arbus e Fluminimaggiore.

L’Anas ha fatto intervenire sul posto, all’altezza del chilometro 61, le squadre per mettere in sicurezza la strada.

In una nota la società ha spiegato che è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato in attesa della messa in sicurezza del costone.

“Sul posto è presente il personale Anas e l’impresa incaricata della messa in sicurezza del costone e della rimozione dei massi. Al momento è in corso l’ispezione tecnica per la verifica dell’entità del distacco. Nella mattinata di domani”, si legge nella nota, “sarà effettuato il disgaggio dei massi a rischio caduta e la bonifica dell’area interessata dal distacco”.