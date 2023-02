Grillo: avvocato, "racconto madre vittima colmo di sofferenza" - Sardegna

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 08 FEB - "E' stata una testimonianza autentica, mai un'incertezza, colma di sofferenza.

Riteniamo che possa essere di grande rilevanza nella ricostruzione del caso". Così l'avvocato Dario Romano, che tutela la ragazza italo norvegese, al termine del racconto in aula della madre della giovane, all'epoca 19enne, che accusa Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi di violenza sessuale di gruppo. Un altro avvocato ha riferito che "la mamma ha fatto la mamma". Il processo, come noto, si svolge a porte chiuse per la delicatezza del caso trattato. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna