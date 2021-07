Nella tarda mattinata di ieri, sabato 24 luglio, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, guidato dal T.V. (CP) Fabrizio Frascella, nell’ambito del controllo, vigilanza e tutela ambientale ha provveduto al salvataggio di un Grifone ferito, specie a rischio di estinzione in Sardegna.

Il grifone è caduto in mare all’incirca alle 11 di sabato mattina nello specchio acqueo antistante la Spiaggia di S’Abba Druche.

Subito allarmata la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo , che ha provveduto a contattare le autorità competenti e con l’aiuto di alcuni canoisti presenti in zona hanno messo in sicurezza il rapace vicino a degli scogli limitrofi alla spiaggia. In acqua il rapace rischiava di morire assiderato o di annegare, i militari della Guardia Costiera che prontamente si sono recati in zona unitamente alla Polizia Locale di Bosa, hanno allontanato la folla la cui presenza spaventava ancor di più il già disorientato rapace. I militari hanno atteso le guardie del Corpo Forestale, precedentemente allertate dalla Sala Operativa, che hanno provveduto al recupero ed il trasferimento dell’animale al centro faunistico di Bonassai per le cure del caso.

Il grifone salvato nella Spiaggia di S’Abba Druche appartiene sicuramente alla colonia bosana. Salvataggio importante in quanto l’uccello rapace in Sardegna è minacciato di estinzione e le due colonie presenti nell’isola sono in forte riduzione. Tale rischio sempre più concreto, ha reso necessario l’intervento da parte di alcune associazioni animaliste.

In caso di emergenza in mare, chiamare il Numero Blu della Guardia Costiera 1530.

L'articolo Grifone ferito cade in mare a Bosa: salvato dalla Guardia costiera proviene da Casteddu On line.