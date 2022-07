Grendi: trasporti green con quindici mezzi elettrici - Sardegna

Trasporti sempre più verdi. La compagnia Grendi, in collaborazione con Sardinia Transports, utilizzerà 10 nuovi furgoni elettrici per le operazioni di distribuzione ultimo miglio delle merci a Cagliari e Olbia. È un primo step: previsto l'uso di ulteriori 5 mezzi a maggiore capacità di carico (6,5 metri cubi e 1,5 tonnellate) con i quali il gruppo Grendi porta al 20% circa il numero di mezzi elettrici utilizzati nella flotta operativa per la distribuzione delle merci a Cagliari e Olbia.

I benefici di quest'iniziativa -spiega la compagnia - vanno ad aggiungersi al risparmio mensile di km conseguente al collegamento marittimo lanciato nel marzo 2021 da Marina di Carrara ad Olbia che serve il mercato del nord della Sardegna, evitando di sbarcare container e semirimorchi a Cagliari per poi trasferirli via strada verso il nord dell'isola.

Firmato anche un accordo con il gruppo Sunprime che prevede la realizzazione di due impianti fotovoltaici su tutti i magazzini di Cagliari e Opera (in provincia di Milano) per un totale di oltre 15.000 m2 di superficie. Grendi, insieme al cliente Mineraria di Boca, collabora all'avvio di un nuovo servizio intermodale tra la Sardegna e l'Emilia Romagna per un trasporto di argille.

