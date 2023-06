Gregge di pecore sui binari mentre passa il treno, evitato l’incidente ferroviario

Cronaca Il grave episodio nei pressi di Abbasanta

Il gregge arriva in stazione preceduto dalle pecore

Abbasanta

Il grave episodio questa mattina

Un gregge incustodito sui binari, poco prima della stazione di Abbasanta, ha rischiato di causare un incidente ferroviario. Il treno delle 6,30, proveniente da Cagliari e diretto a Sassari, si è dovuto fermare. Lo stop non ha avuto gravi conseguenze. Il macchinista ha bloccato il convoglio e suonato ripetutamente la sirena per far allontanare il gregge. Un’operazione che è durata una ventina di minuti.

A passo d’uomo il treno è arrivato lentamente alla stazione di Abbasanta.

“Sentivamo la sirena del treno e la voce dello speaker che annunciava l’arrivo del treno diretto a Sassari”, ha raccontato un passeggero, “dopo abbiamo visto il gregge di pecore che camminava sui binari precedendo il treno. Se l’episodio fosse accaduto nella notte si sarebbe potuto verificare l’ennesimo incidente per la presenza di animali incustodito sulla linea ferroviaria”.

E’ possibile che l’episodio adesso passi al vaglio delle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

-segue-

Giovedì, 15 giugno 2023

