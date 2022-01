Green pass, il passo indietro del Governo: nei supermercati si potrà comprare di tutto

Nessuna restrizione per i non vaccinati o gli sprovvisti del green pass, dal prossimo primo febbraio, nei supermercati. Dopo le polemiche delle ultime ore, con anche la presa di posizione, in Sardegna, dell’Adoc, arriva il passo indietro del Governo: i beni essenziali (il cibo su tutti) non saranno gli unici a poter finire nei carrelli di chi non ha la certificazione verde. Nei supermercati, infatti, si potrà comprare di tutto. La precisazione arriva proprio dal sito ufficiale di Palazzo Chigi. Nelle faq è possibile infatti leggere: “Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cosiddetto green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta?”. Risposta: “Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”. Quindi, dagli elettrodomestici ai vestiti, dalla carta igienica a un vaso, qualunque oggetto in vendita all’interno di un supermercato potrà finire tranquillamente dentro il carrello di un cliente senza la certificazione verde.Resta confermata, invece, la restrizione dei centri commerciali: ingresso libero per tutti ma chi non ha il green pass può entrare solo nei locali che vendono farmaci o cibo. Vietate boutique o negozi in generale che trattano altri oggetti o abbigliamento. Anche se, utile ricordarlo, vari supermercati hanno un angolo dove è possibile acquistare un paio di scarpe o una maglietta.