Grease, il musical dei record, sbarca alla Forte Arena - Sardegna

Grease, il musical tra i musical che ha fatto ballare tre generazioni, l'unico grande spettacolo di Broadway interamente composto su chitarra, prenderà vita il 6 agosto (ore 21) sul palcoscenico della Forte Arena, il Teatro sotto le Stelle di Santa Margherita di Pula.

In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, è un fenomeno che conta più di 1.800 repliche con due milioni di spettatori a teatro e, dopo uno strepitoso tour invernale nei principali teatri italiani, torna anche in estate nelle principali arene. Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume "pop", un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale.

Alla Forte Arena Danny Zuko (nel celebre film interpretato da John Travolta) avrà il volto di Simone Sassudelli: classe 1995, formatosi alla SDM - Scuola del Musical di Milano, si perfeziona negli Stati Uniti, dove frequenta alcune tra le migliori accademie teatrali e lavora in importanti produzioni come West Side Story, Victor Victoria, The Producers, Oliver. Al suo fianco, nel ruolo di Sandy (Olivia Newton-John nel film), ci sarà Francesca Ciavaglia, diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna di Shawna Farrell, al suo primo ruolo da protagonista.

Insieme a loro, l'esplosivo Kenickie, (Giorgio Camandona) la ribelle e spigolosa Rizzo (Gea Andreotti), i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell'high school più celebre e un particolarissimo "angelo".

I pochi biglietti ancora disponibili nei canali TicketOne (www.ticketone.it) e Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it), e in tutti i punti vendita autorizzati.



Fonte: Ansa Sardegna