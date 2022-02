Oristano

È stato presentato nei giorni scorsi ai cittadini di Oristano e alle organizzazioni economiche il bando del Fondo Creo (Credito Oristanese).

Il progetto, inserito tra le iniziative istituzionali volte a promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha come partner l’Ente Nazionale per il Microcredito e il Banco di Sardegna.

Il bando pubblicato il 1° febbraio scorso prevede, oltre all’erogazione del microcredito, la possibilità di ricevere un voucher d’avvio d’impresa a fondo perduto, pari al 20% dell’importo finanziato, quest’ultimo non può superare i 50 mila euro.

“Abbiamo un’occasione unica nella quale il Comune, l’Ente Nazionale per il Microcredito e il Banco di Sardegna, attraverso il Fondo Creo, con un’azione di affiancamento degli operatori economici potranno contribuire alla riqualificazione e allo sviluppo dell’ambito cittadino di Oristano Est”, ha detto il sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, aprendo l’incontro. “Il Fondo si aggiunge ad altre azioni per le quali Oristano e l’area vasta disporranno di 100 milioni di euro. Credo che nei prossimi anni Oristano si giocherà molto del suo futuro e dipenderà molto dalle persone cogliere le opportunità che ora abbiamo per i nostri figli”.

Giannina Balia (Responsabile Direzione Territoriale Sardegna Centro Banco di Sardegna) ha sottolineato “l’onore di partecipare a queste iniziative perché rientra nella storia del Banco di Sardegna collaborare per sostenere lo sviluppo economico del territorio”.

All’incontro di presentazione era presente anche Paolo Rita (Referente dell’Ente Nazionale per il Microcredito): “L’Ente si è impegnato con entusiasmo nel Fondo Creo perché si pone l’obiettivo dell’inclusione sociale e finanziaria dei cittadini e delle piccole imprese che hanno maggiori difficoltà di accesso al credito”.

“Soprattutto dopo un periodo difficile, con effetti che dureranno per diverso tempo, stiamo cercando di dare una mano alle imprese che si possono insediare o rilanciare le loro attività”, ha evidenziato l’assessore alla Programmazione Angelo Angioi. “Verificheremo nel tempo gli effetti della misura e siamo pronti a fare i correttivi se sarà necessario”.

Per Paola Del Fabro (Responsabile Ufficio Finanza d’Impresa e Crediti Speciali del Banco di Sardegna) “è importante continuare a creare le sinergie per valorizzare al massimo le competenze di ciascuno e usare bene le risorse destinate allo sviluppo, aiutando i piccoli operatori a crescere”.

Il compito di illustrare le caratteristiche del Fondo è toccato a Giuseppe Pirisi (Responsabile Microcredito del Banco di Sardegna): “Creo nasce per sostenere chi intende avviare o rilanciare attività economiche nell’ambito del Programma Oristano Est. Attraverso lo strumento del microcredito, professionisti, cooperative e piccole imprese con partita Iva da meno di 5 anni (ma non Spa, srl o aziende agricole) con basso fatturato e non grave situazione debitoria, possono accedere a un finanziamento massimo di 50mila euro, garantito dallo Stato per l’80%, per 8 anni con un tasso agevolato. In più il Comune di Oristano eroga un voucher d’avvio d’impresa a fondo perduto pari al 20% dell’importo finanziato. Il beneficiario è aiutato da un tutor qualificato per l’assistenza nella fase di avvio e per il monitoraggio dell’attività per un periodo di cinque anni. Le due filiali del banco di Sardegna di Oristano sono attive per fornire agli interessati informazioni, consulenza qualificata e supporto per l’avvio delle procedure”.

Alla conferenza sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni produttive, tra gli altri Confartigianato, LegaCoop e Confapi, che hanno chiesto informazioni e chiarimenti, evidenziando l’importanza dello strumento ed esprimendo la volontà di collaborare per lo sviluppo di Oristano Est.

