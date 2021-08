Grazie ai geometri oristanesi nuovo aiuto agli allevatori danneggiati dagli incendi

Fulvio Deriu

“Si reitera l’immensa gratitudine e commozione nei confronti di chi si è prontamente attivato per effettuare una donazione, quale gesto di vicinanza alle popolazioni colpite”, conclude Deriu, “permettendoci in soli quattro giorni di poter concretizzare una reale esigenza delle popolazioni”.

“Grazie alla cospicua somma a oggi pervenuta”, prosegue il presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Oristano, “stringendoci nuovamente alle popolazioni del Montiferru, abbiamo provveduto all’acquisto, richiesto dai territori, consistente in 5.000 metri di recinzione, 2.000 paletti di recinzione, nonché 2.000 metri di tubazione per il ripristino dell’adduzione idrica nelle aziende”.

Fonte: Link Oristano

