“Grazie a una proposta di Forza Italia 73 milioni in più per imprese e autonomi sardi”

La soddisfazione di Emanuele Cera: “C’è l’ok della Commissione” Grazie a un emendamento del gruppo di Forza Italia approvato in Commissione, si va verso un incremento del finanziamento (R)esisto per aziende e professionisti e del contributo “una tantum” a sostegno di lavoratori autonomi, con o senza partita Iva, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre, ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla L.R. 23 Luglio 2020, n. 22, discoteche e discopub.

"Il nostro gruppo", ha evidenziato Emanuele Cera, "ha chiesto di aumentare la dotazione finanziaria destinata al fondo '(R)esisto' e alle misure di sostegno 'una tantum', ora con il contributo di tutti le imprese e i lavoratori autonomi potranno contare su 73 milioni in più". "Insieme ai colleghi Talanas e Cocciu e agli assessori Zedda e Fasolino abbiamo sostenuto da subito questa richiesta", ha proseguito Cera, "ora finalmente siamo vicini al risultato. Sarà possibile scorrere le graduatorie e sostenere molti di coloro i quali, pur essendo in possesso dei requisiti, rischiavano di restare esclusi. Siamo consapevoli della difficoltà del momento ma proprio per questo motivo siamo convinti che siano questi i temi sui quali misurarsi, con la consapevolezza che è sulle azioni da compiere in concreto per aiutare la nostra isola che ci si debba confrontare, dialogare per poi prendere decisioni idonee ad affrontare l'emergenza". Sabato, 17 aprile 2021

