Gravissimo incidente tra pullman e ambulanza , 4 morti

Terribile incidente in galleria nei pressi di Urbino che ha coinvolto un bus con dei bambini in gita parrocchiale e un’ambulanza, i cui 4 passeggeri (un medico, un’infermiera, e un paziente di 80 anni) sono morti.

Il mezzo sanitario era partito da Fossombrone proprio per trasportare il paziente 80enne. Il bilancio di questo schianto avrebbe potuto essere ancora più terribile. I feriti sono 7 , quattro trasportati all’ospedale di Pesaro (due bambini e due accompagnatori), e tre all’ospedale di Urbino (2 ragazzi e un accompagnatore). Lievemente ferito anche l’autista del pulmino.

Pericoloso anche il punto in cui è avvenuto l’incidente, in una galleria fra Urbino e Fermignano, che ha provocato un incendio devastante che fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi e persone.