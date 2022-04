Intervento in corso per un grave incidente stradale nella strada comunale montana che porta nella località di “Sa Colonia” , in territorio di

Dolianova. Per cause ancora da accertare si è verificato uno scontro tra tre autovetture, vari feriti, uno dei conducenti è stato estratto dai Vigili del Fuoco incastrato tra le lamiere, elitrasportato in ospedale dall’elicottero del 118.

Sul posto sono presenti il personale medico sanitario inviato dal 118 con le ambulanze, l’elisoccorso e la polizia locale di Dolianova.

L’intervento è ancora in corso per mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale e per le prime cure degli altri feriti coinvolti.

L'articolo Gravissimo incidente fra tre auto a Dolianova, molti feriti gravi proviene da Casteddu On line.