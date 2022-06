Oristano

All’ombra sotto gli alberi per parlare dei corretti stili di vita in gravidanza

Meno due giorni all’incontro “Gravidanza en plein air”, dedicato alle donne in attesa, che si terrà giovedì 16 giugno alle 17.45 nel giardino dell’ospedale San Martino di Oristano: ginecologi, diabetologi, medici sportivi e pediatri parleranno dei corretti stili di vita in gravidanza, dalla sana alimentazione all’attività fisica passando per le vaccinazioni.

L’evento, gratuito e aperto a tutti i futuri genitori, è organizzato dall’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia Asl Oristano con il patrocinio dall’Ordine dei Medici e dall’Aogoi (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani).

Dopo i saluti del direttore generale della Asl di Oristano, Angelo Maria Serusi, e del direttore sanitario Antonio Maria Pinna, la direttrice del reparto di Ostetricia e Ginecologia Francesca Campus introdurrà l’iniziativa, spiegandone le finalità e la scelta di riprendere, dopo due anni di stop forzato imposto dalla pandemia, gli incontri con le famiglie in un luogo inconsueto come il giardino dell’ospedale.

La parola passerà poi ai ginecologi Laura Urrai e Gianfranco Puggioni, che entreranno nel vivo della discussione illustrando i corretti stili di vita da adottare in gravidanza per preservare la propria salute e quella del nascituro. Altro tema importante sarà quello della nutrizione e del metabolismo, importanti per la prevenzione del diabete gestazionale, affrontato dalla responsabile del Servizio di Diabetologia Concetta Clausi.

Con il medico sportivo Nicola Sanna si parlerà invece di sport a attività fisica, altro elemento fondamentale per il benessere della mamma e del bambino. Allattamento, cura del neonato e benessere infantile saranno al centro dell’intervento della direttrice dell’Unità operativa di Pediatria del San Martino Enrica Paderi. Poi spazio alle domande delle partecipanti, che potranno porre domande e ricevere informazioni qualificate da parte degli specialisti su gravidanza, parto e post-nascita.

Al termine degli interventi, ai partecipanti sarà offerto un aperitivo naturale dalla Cooperativa 3A e dalla Cooperativa produttori di Arborea: organizza la Pro loco di Arborea, partner dell’iniziativa: una scelta mirata a sottolineare l’importanza della sana alimentazione in gravidanza.

Tutti i futuri genitori sono invitati all’evento, che si svolgerà in sicurezza e in un’area ombreggiata, con posti a sedere a disposizione di tutte le mamme.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 0783.317205