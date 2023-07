Grave incidente stradale in galleria: quattro feriti all’ospedale, strada bloccata

Nuoro

Lungo la Statale 131 DCN

Quattro feriti trasportati in ospedale, in seguito a un grave incidente stradale in galleria che ha coinvolto quattro autoveicoli.

L’incidente si è verificato al chilometro 51 della Statale 131 DCN, in zona Prato Sardo, direzione Siniscola.

Sul posto vigili del fuoco, mezzi di soccorso del servizio Areus e la Polizia stradale.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente all’interno della galleria si sarebbe verificati sia uno scontro frontale che un tamponamento.