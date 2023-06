Grave incidente in mattinata a Giba. Un’auto con a bordo anche cinque ragazzi, tutti intenti a raggiungere Cagliari per sostenere l’esame di maturità delle superiori, è andata a sbattere contro un muro nelle viuzze del paese, senza coinvolgere altre vetture. Il bilancio dei feriti è pesante: in due sono stati portati dal 118 all’ospedale Brotzu e altri tre invece, sono finiti al Sirai di Carbonia in codice rosso, con varie fratture in tutto il corpo.