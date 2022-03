“Un errore madornale”. “Interventi fatti senza criterio”. E’ polemica su via della Pineta. Dopo l’incidente di questo pomeriggio (un 31enne in gravi condizioni) l’opposizione in consiglio comunale ed Ettore Businco l’ex assessore alla Mobilità della vecchia giunta Floris, da tempo critico sulle politiche del traffico messe in campo dalla giunta Truzzu e soprattutto sui lavori in via della Pineta tornano all’attacco. “I lavori in questa strada si sono rivelati un fallimento”, denuncia Businco, “c’’è un cordolo in cemento di 50 cm dove le persone inciampicano e si sfasciano la faccia, è invisibile con le macchine in linea, soprattutto per i pedoni. Mentre le piste sono deserte. Assurdo poi averla fatta bidirezionale, ma quale ciclista si arrampica in salita in via della Pineta? Inoltre”, aggiunge, “avere diminuito la sezione della strada costringe gli automobilisti al parcheggio in retromarcia, causando il congestionamento del traffico. E dov’è la tanto sbandierata mobilità sostenibile se c’è più traffico e più inquinamento? Sono politiche sbagliate di Zedda e di Truzzu. Dopo aver ristretto le strade più importanti di Cagliari”, conclude, “e aver creato un pericolo per mezzi di soccorso ed emergenza ed avendo disseminato la città di cordoli bassi e invisibili è ovvio che il problema sicurezza si pone”.

“In via della Pineta opere fatte senza criterio”, attacca Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in consiglio comunale, “manca completamente la guida politica sui lavori della Viabilità”.

Viale Marconi. Nessuna risposta da parte del primo cittadino alla domanda sulla sperimentazione di viale Marconi. Il sindaco ha lasciato trapelare che sul destino del senso unico della strada che collega Cagliari a Quartu sono in corso della valutazioni di carattere tecnico.

