Morgongiori

Nel mirino una ditta che opera sul Monte Arci

Grave atto intimidatorio ai danni di una ditta di Morgongiori. Qualcuno ha tentato di bruciare un mezzo speciale, impiegato nella cura del bosco. Era parcheggiato sul Monte Arci, dove la I.M.E.T. sta portando avanti i lavori nel settore della forestazione, avuti in concessione dal Comune.

“Ieri mattina intorno alle ore 7.30 sono stato avvertito da un operaio”, spiega il titolare dell’azienda Danilo Atzeni. “Abbiamo trovato su tre pneumatici del mezzo, un cippatore che serve per macinare legname che va poi nelle centrali Enel per la produzione di energia elettrica, tre diversi inneschi”.

“Fortunatamente il fuoco appiccato sul mezzo non è riuscito a incendiarlo”, continua Atzeni che ha contattato i carabinieri.

“Sono intervenuti con prontezza per fare un sopralluogo”, continua, dispiaciuto per il gesto subito: “Sono molto deluso, subire attentati intimidatori di questo tipo è grave. Erano anni che Morgongiori non avvenivano attentati di questo tipo, e personalmente è la prima volta che mi capitano”.

“Lavoro nelle foreste di tutta la Sardegna da 15 anni e non ho mai subito nessun danno e mai intimidazioni di alcun tipo, anzi il mio lavoro è stato sempre accolto positivamente”, continua Atzeni, “e sono convinto a continuare a lavorare come ho sempre fatto”.

Quattro anni fa la I.M.E.T. ha partecipato a un bando del Comune e se lo è aggiudicato: “Due anni fa sono partiti i lavori con carattere di urgenza e poi ci siamo dovuti fermare, in attesa dell’arrivo di tutte le autorizzazioni definitive dalla Regione, delle quali siamo oramai in possesso”.

I lavori sono, dunque, ripresi due mesi fa. L’azienda ha in concessione 600 ettari di bosco e per compensazione del legnatico svolge opere per il Comune dell’Alta Marmilla.

“Quando ho visto la possibilità di partecipare a una gara nel mio paese l’ho fatto con grande piacere e orgoglio, pensando di fare qualcosa di buono e con l’idea di poter contribuire ulteriormente alla crescita economica anche offrendo posti di lavoro”, continua il titolare della I.M.E.T. “Ho già molti dipendenti di Morgongiori e con questo nuovo cantiere la mia intenzione è incrementarli ulteriormente”.

“Non voglio immaginare cosa sarebbe potuto succedere se il mezzo avesse preso fuoco del tutto e ancora peggio se fosse partito un incendio anche ai danni del bosco”, conclude l’imprenditore. “È evidente che chi compie gesti di questo tipo non ha coscienza né verso chi sta lavorando, né verso la natura, visto il rischio che poteva esserci”.