Grandi pulizie e annaffiatoi a gettone al cimitero di Cabras

Cabras Interventi del Comune in vista della festività di Ognissanti Annaffiatoi con gettone e numerosi interventi di pulizia e manutenzione straordinaria sono le novità del cimitero comunale di Cabras in vista della festività di Ognissanti. In questi giorni è in corso la tinteggiatura della parete che circoscrive l’area dedicata agli stalli delle auto. Sono state inoltre posizionate di fianco alle fontanelle dell’acqua sei rastrelliere con trenta nuovi annaffiatoi, così da agevolare le operazioni dei cittadini che si recano in cimitero per portare un fiore ai propri cari. In prossimità della fontanella principale, la più grande, dotata di tre rubinetti, sono presenti due rastrelliere con dieci annaffiatoi. Il servizio funzionerà con le stesse modalità dei carrelli della spesa: gli annaffiatoi potranno essere prelevati dalla rastrelliera tramite l’inserimento di una monetina, così da garantirne il riposizionamento. Un metodo che si è reso necessario perché molto spesso i recipienti messi a disposizione dal Comune, non avendo una collocazione precisa, andavano persi e più volte si è dovuto provvedere al riacquisto. In questo modo si intende anche evitare la dispersione di bottiglie di plastica nell’area cimiteriale, utilizzate da tanti per il trasporto dell’acqua.

Marco Mascia

“Dopo l’ampliamento del numero dei cassonetti per la raccolta differenziata”, ha affermato l’assessore con delega ai Servizi cimiteriali Marco Mascia, “vogliamo rendere un servizio sempre più accurato ai cittadini anche con il posizionamento dei contenitori per annaffiare i fiori, così che non si debba arrivare provvisti di contenitori portati da casa”.

Carlo Carta

“Stiamo rivolgendo sempre maggiore attenzione anche alla manutenzione ordinaria”, ha aggiunto il consigliere comunale delegato al Decoro urbano Carlo Carta, “gli operai si stanno occupando della pulizia interna per garantire il decoro degli spazi e sono in programma ulteriori interventi per il miglioramento del servizio”. Lunedì, 18 ottobre 2021

Fonte: Link Oristano