Grandi novità per la rassegna dei vini di Milis: fissate le date, ecco come cambierà

Milis

Anticipazioni del presidente della Pro loco Luigi Murgia

La Pro Loco di Milis ha fissato per l’11 e 12 novembre il tradizionale appuntamento che per 33 anni è stato dedicato ai vini novelli con l’evento che dal 2023 cambia denominazione per trasformarsi in Rassegna Vini di Sardegna. Il presidente Luigi Murgia ha spiegato che la nuova denominazione esprime quella che è la situazione del comparto vitivinicolo della Sardegna, al centro di una profonda trasformazione con la nascita e l’affermazione di nuove cantine ed etichette di prestigio che si accostano a quelle storiche.

Cresciute nel frattempo altre filiere come la linea dei vini biologici ai quali, per il secondo anno, è dedicata parte della rassegna che ricomprende anche la linea dei vini novelli in produzione.

Sarà comunque un evento selettivo che intende differenziarsi dai comuni e ripetitivi incontri di degustazione, dando vita ad un masterclass di approfondimento, protagonisti i Consorzi della Vernaccia e del Terralba DOC e a momenti di slow cooking condotti da professionisti.

Le cantine presenti saranno una ventina con i rispettivi rappresentanti che animeranno il Villaggio Bio, allestito nello spazio di Viale Diaz, mentre ulteriore epicentro espositivo saranno Piazza Martiri e Piazza Marconi, Via Sant’Agostino e Via Dante ed infine la struttura di Villa Pernis.

L’impegno degli organizzatori, ha anticipato il presidente della Pro loco di Milis Luigi Murgia, è quello di confermare la qualità di un evento che in Sardegna ha fatto da apripista alla degustazione guidata dei vini.

I partner principali della 34^ Rassegna dei vini di Sardegna saranno: l’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e al Commercio, il Comune di Milis, l’Associazione Italiana Sommelier Sardegna, il Distretto Bio Sardegna, Coldiretti, l’Associazione Ecomuseo del Vernaccia di Oristano, il Consorzio Vernaccia di Oristano DOC e il Consorzio di Tutela dei Vini DOC Terralba, Automania, Sepi Formaggi e Azienda Agricola Riso Passiu.

Domenica, 15 ottobre 2023