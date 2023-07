Grandi nomi internazionali al Gala 'Danza nel Vento' in Gallura - Notizie

Un cast stellare per un evento di danza classica nel cuore di Santa Teresa di Gallura. Domenica 30 luglio a partire dalle 22 andrà in scena in piazza Vittorio Emanuel I, la terza edizione della kermesse internazionale Danza nel Vento, a cura dell'associazione Artballet diretta da Rossella Cardo. Il Gala si avvia a diventare un appuntamento irrinunciabile per le stelle della danza internazionale.

Sul palco quest'anno saliranno i nomi più importanti della danza, a partire dall'inglese Melissa Hamilton, straordinaria partner di Roberto Bolle, che arriva direttamente dal Royal Ballet di Londra. Con lei Gareth Haw, primo solista del Semperoper Ballet di Dresda, che regaleranno al pubblico sardo una coreografia in prima mondiale dal titolo "In Her Rapture" del coreografo James Bridge.

Si candida a protagonista della serata, anche se è difficile scegliere tra artisti di tale grandezza, Daniil Simkin, star indiscussa dell'American Ballet Theatre di New York che sarà accompagnato dalla sua partner Ana Sophia Scheller del New York City Ballet. Ci sarà spazio anche per grandi ritorni, come quelli di Mayara Magri e Matthew Ball, i due principal del Royal Ballet di Londra che lo scorso anno incantarono il pubblico della Gallura e che non hanno voluto mancare all'incontro con gli spettatori teresini, regalando un'altra anteprima mondiale con il pezzo "To & Fro" coreografata dallo stesso Ball.

A confermare la levatura internazionale del Gala Danza nel Vento ci sono le coppie Maia Makhateli e Victor Caixeta, principal del Dutch National Ballet di Amsterdam, Mackenzie Brown e Adhonay Soares, prima solista e principal del Balletto di Stoccarda. Mentre dal Teatro alla Scala, la prima ballerina Alice Mariani ballerà in coppia con Gioacchino Starace. La serata sarà presentata da Rossella Brescia, ballerina e volto noto della tv.



