Oristano

Firmato un accordo vincolante con Italgas e Marguerite

Sarà Edison a controllare Gaxa, società che fornisce l’aria propanata a Oristano. Edison ha da tempo interessi commerciali in provincia e neanche due anni e mezzo fa le è stata rilasciata una concessione demaniale cinquantennale nel porto di Oristano per la realizzazione di una banchina per le navi a servizio del deposito costiero di Gnl di piccola taglia che la società energetica ha in progetto nell’area.

Nei giorni scorsi Edison ha firmato un accordo vincolante con il quale si impegna ad acquisire le quote di maggioranza di Gaxa, che è detenuta per il 51,85% da Italigas e per il 48,15% da Marguerite.

Il nuovo assetto azionario di Gaxa – la prima società di vendita nella storia dell’isola a fornire gas naturale in rete ai cittadini sardi – sarà quindi composto da Edison al 70%, Italgas al 15,56% e Marguerite al 14,44%. Con questa operazione Edison diventa il primo operatore nella vendita di gas in rete dell’isola.

Le società coinvolte prevedono che il trasferimento della partecipazione si completi entro il mese di giugno 2022.

Italgas opera in Sardegna attraverso Medea. Neanche tre mesi fa quest’ultima aveva confermato che nelle case di Oristano arriverà il gas naturale, al posto dell’aria propanata. La conversione rientra tra gli obiettivi di Medea, che gestisce la rete di distribuzione in città e a Cagliari, Sassari e Nuoro e ora punta sul metano.

Gli asset di Medea si compongono di circa 1.500 km di reti per il gas naturale, di cui 1.300 km già in esercizio, 9 km circa di reti alimentate a Gpl di prossima conversione e circa 600 km di reti alimentate ad aria propanata nei Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, che saranno convertiti ugualmente a gas naturale.

Resta da capire ora cosa accadrà a Oristano. Al momento, infatti, Edison non ha ancora dato il via alla realizzazione del deposito costiero di metano liquido nell’area del porto industriale dove è attivo, invece, il deposito della concorrente Avenir che ha venduto sinora parte del metano liquido a Gaxa. Soprattutto resta da capire come questi passaggi possano incidere su listini e tariffe, alla luce anche del nuovo decreto energia per la Sardegna.

Martedì, 5 aprile 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.