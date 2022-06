Cabras

Tra Cabras e Barumini, la prossima settimana

Dal 28 giugno al 3 luglio Cabras e Barumini ospiteranno la prima edizione del Festival internazionale dell’archeologia in Sardegna, “L’Isola dei Giganti”.

Sarà una settimana che il presidente della Fondazione Mont’ Prama, Anthony Muroni, ha definito “ricca di appuntamenti scientifici e divulgativi, concerti e spettacoli per approfondire le bellezze storiche e culturali di una terra affascinante e ricca di misteri, ancora tutti da scoprire”.

Lo stesso Muroni ha reso noto il programma completo.

Martedì, 28 giugno, alle 20.30, nella Reggia Nuragica “Su Nuraxi”, sito Unesco di Barumini

“Prefestival” in collaborazione con la Fondazione Barumini Sistema Cultura – “Tra moda e musica” Michele Placido e Lia Careddu interpretano i brani di Giovanni Lilliu e altri autori sulla storia della scoperta e sul significato attuale del grande castello nuragico a Barumini

Introduce

AnthonyMuroni, Presidente Fondazione Mont’e Prama

Saluti istituzionali

Michele Zucca, Sindaco di Barumini

Dario Franceschini, Ministro della Cultura

Michele Pais, Presidente del Consiglio della Sardegna

Christian Solinas, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

Gianni Chessa, Assessore Regionale del Turismo

Andrea Biancareddu, Assessore Regionale ai Beni Culturali

Monica Stochino, Soprintendente di Cagliari e Oristano

Luana Toniolo, Direzione Regionale dei Musei

Giacomo Spissu, Presidente della Fondazione di Sardegna

Emanuele Lilliu, Presidente Fondazione Barumini

Tonino Chironi, Presidente Sfirs

Andrea Abis, Sindaco di Cabras

Presenta e Coordina

Giorgio Murru, Direttore Scientifico del Festival e di Archeologika 2022

Partecipa

Pier Paolo Vargiu, Presidente dell’associazione “Sardegna Verso l’UNESCO”

Presentazione concerti musicali a cura di Giacomo Serreli

Concerti musicali – Tenore e Cuncordu di Orosei con:

Massimo Roych (Voche del Cuncordu, trunfa, pipiolos, benas), Mario Siotto (Bassu, trunfa),

Gianluca Frau (contra), Piero Pala (Voche, Mesuvoche), Mattia Piredda (Voche del Tenore)

Sfilata di moda con le creazioni originali di otto sartorie artigiane.

In collaborazione con Capoterra2000 Academy

Avvio attività scuola estiva in “Archeologia per il Turismo”, in collaborazione con UNICA

Mercoledì, 29 giugno, alle 20.30, nell’Are archeologica di Mont’e Prama, a Cabras

Conferenza spettacolo – Mont’e Prama. Racconti di una scoperta straordinaria

Saluti

Andrea Abis, Sindaco di Cabras

Anthony Muroni, Presidente Fondazione Mont’e Prama

Introducono

Patricia Olivo, Segretario Regionale del MiC per la Sardegna

Monica Stochino, Soprintendente ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Intervengono

Carlo Tronchetti

Raimondo Zucca

Emina Usai

Alessandro Usai

Presenta e coordina

Giovanna Zucconi, Giornalista

(I lavori verranno trasmessi in diretta streaming anche all’esterno dell’area archeologica, attraverso maxischermo ubicato presso il Cortile de Sa Marigosa)

Presentazione concerti musicali a cura di Giacomo Serreli

Concerti musicali – Luigi Lai e Marcello Floris

Gavino Murgia

concerto dell’ associazione Launeddas del Sinis diretta da Stefano Pinna

Intervallo concerti

Presentazione del progetto “Le isole dei giganti. Dialoghi tra l’isola di Pasqua e la Sardegna”

Giorgio Murru incontra Antonio Politano, Reporter, Direttore artistico del Festival della letteratura di viaggio

In concomitanza degli eventi: “Gusta il Territorio”. Manifestazione Enogastronomica in collaborazione con l’Azienda Sa Marigosa, le Cantine Contini e le Tenute Evaristiano

ore 19.00 – Centro storico di Cabras

Inaugurazione Mostra fotografica “Reportage di patrimonio” a cura Antonio Politano in collaborazione con la Consulta dei Giovani di Cabras

Giovedì, 30 giugno, alle 20.30, nel Giardino del Museo Civico “Giovanni Marongiu” di Cabras

Conferenza spettacolo – “Cabras. Il mare racconta: Il relitto di Màlu Entu e il prezioso carico di lingotti di piombo”. Un viaggio che ha per protagonista il mare quale custode di memorie incredibili

Introduce e coordina

Donatella Bianchi, Giornalista RAI

Intervengono

Monica Stochino, Soprintendente ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Ignazio Sanna, Archeologo subacqueo, tra i protagonisti della scoperta del relitto e del recupero dei lingotti

Attilio Mastino, Storico ed Epigrafista, specialista di storia mediterranea in età romana

Ettore Fiorini, Fisico nucleare, Autore di studi specialistici sui lingotti custoditi ai

Laboratori Nazionali del Gran Sasso, in diretta streaming

Massimo Marras, Direttore dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis”

Christian Greco, Direttore del Museo Egizio di Torino

Presentazione concerti musicali a cura di Giacomo Serreli

Concerti musicali – “A Boxi Iscapa” di Elena Ledda, Simonetta Soro e il bassista Silvano Lobina, Bruno Maludrottu canto a chitarra con Gianuario Sannia fisarmonica e voci di Adriano Piredda, Daniele Giallara e Tonino Pira

In concomitanza degli eventi: “Gusta il Territorio”. Manifestazione Enogastronomica in collaborazione con l’Azienda Sa Marigosa, le Cantine Contini e le Tenute Evaristiano

Venerdì 1° luglio, dalle 20.30, nel Giardino del Museo Civico “Giovanni Marongiu” di Cabras

Conferenza spettacolo – “In viaggio verso la nuova casa dei Giganti”

Saluti

Andrea Abis, Sindaco di Cabras

Presenta e conduce

Anthony Muroni, Presidente Fondazione Mont’e Prama

Intervengono

Patricia Olivo, Segretario Regionale del MiC per la Sardegna

Monica Stochino, Soprintendente ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Bruno Billeci, Soprintendente SABAP-SS

Luana Toniolo, Direttore Regionale dei Musei

Francesco Muscolino, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Carla Del Vais, Direttore del Museo Giovanni Marongiu di Cabras

Partecipa

Matthias Wemhoff, Direttore del Neues Museum di Berlino

Proiezioni documenti 3D relativi al nuovo corpo edilizio del Museo Giovanni Marongiu di Cabras

Conclude

Massimo Osanna, Direttore Generale Musei per il Ministero della Cultura

Presentazione concerti musicali a cura di Giacomo Serreli

Concerti musicali – Pierpaolo Vacca

Bruno Agus con Diego Porcu e Tenores di Santu Lussurgiu (Nicola Migheli, Nicola Spiga e Giuseppe Marras)

In concomitanza degli eventi: “Gusta il Territorio”. Manifestazione Enogastronomica in collaborazione con l’Azienda Sa Marigosa, le Cantine Contini e le Tenute Evaristiano

Sabato 2 luglio, dalle 19.30, nell’area archeologica di Tharrso

Conferenza convegno – “Sardegna Isola Megalitica: Storia di una mostra in giro per l’Europa. L’esperienza e gli orizzonti futuri”

Saluti

Andrea Abis, Sindaco di Cabras

Giuseppe Fasolino, Assessore Regionale alla Programmazione e Bilancio

Intervengono

Manfred Nawrohr, Curatore Capo del Neues Museum di Berlino

Angeliki Koukouvou, Direttrice del Museo Archeologico di Salonicco

Meropi Zeogana, Archeologist, MAMuseology. Cultural Management Departmentof Exhibition,

Comunication & Education del Museo Archeologico di Salonicco

Paolo Giulierini, Direttore del MAN di Napoli

Jusep Boya y Busquet, Direttore Museo Archeologico di Barcellona

Aurelie Clemente-Ruiz, Direttrice Musée de l’Homme di Parigi

Francesco Muscolino, Direttore Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Barbara Faedda, Direttrice dell’Italian Academy presso la Columbia University

Concludono

Anthony Muroni, Presidente Fondazione Mont’e Prama

Gianni Chessa, Assessore al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna

Conduce e Coordina

Maurizio Cecconi, Amministratore Delegato Villaggio Globale International

Conferenza spettacolo – I racconti del cielo di Tharros: “Percorsi celesti e Archeoastronomia”

Presenta e Conduce

Giorgio Galleano, Giornalista RAI

Interverranno

Manuela Incerti, Professoressa del Dipartimento di Architettura di Ferrara,

Vicepresidente della Società Italiana di Archeoastronomia

Barbara Leo, Astrofisica, divulgatrice scientifica dell’Associazione OrbitandO

Annamaria Piras, Ingegnere spaziale di Thales Alenia Space

Collegamenti in diretta con il Festival dello Spazio, in particolare con Antonio Lo Campo, specialista in Astronautica

“Premio Mont’e Prama”: consegna Premio a Piero Angela

Concerto musicale – Menhir, Gruppo musicale rap

In concomitanza degli eventi: “Gusta il Territorio”. Manifestazione Enogastronomica con il coinvolgimento dei ristoratori locali, della Cantina Contini e delle Tenute Evaristiano

Domenica 3 luglio, alle 21.30, nell’area archeologica di Tharros

Considerazioni a conclusione del Festival

Anthony Muroni, Presidente Fondazione Mont’e Prama

Andrea Abis, Sindaco di Cabras

Partecipano

Giorgio Murru, Direttore Scientifico del Festival e di Archeologika 2022

Paolo Fresu, Direttore Artistico del Festival

Presentazione esiti dei laboratori della scuola estiva in archeologia per il turismo

Presentazione concerto a cura di Giacomo Serreli – Progetto multimediale “Sonos ‘e Memoria” di Gianfranco Cabiddu e con le musiche dal vivo di Paolo Fresu (Tromba e flicorno), Furio di Castri (Contrabbasso), Elena Ledda (Voce), Luigi Lai (Launeddas), Mauro Palmas (Mandola), Antonello Salis (Fisarmonica), Federico Sanesi (Percussioni), Carlo Cabiddu (Violoncello), Su Concordiu ‘e su Rosariu di Santulussurgiu e il Coro Polifonico a 4 voci: Marcello Malìca, Roberto Iriu, Antonio Migheli, Mario Corona

In concomitanza degli eventi: “Gusta il Territorio”. Manifestazione Enogastronomica con il coinvolgimento dei ristoratori locali, della Cantina Contini e delle Tenute Evaristiano

Dal 29 giugno al 3 luglio sarà possibile effettuare visite guidate nel sito archeologico di Mont’e Prama, la mattina alle 9:30, alle 10:30 e alle 11:30 e il pomeriggio con inizio alle 16, 17 e 18. è obbligatoria la prenotazione, al numero 379-2765366 della Cooperativa Penisola del Sinis.

