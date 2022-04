Grandi eventi e concerti al comparto 8 di Monserrato: si parte il primo luglio con il comico Angelo Pintus

Grandi eventi e concerti al comparto 8 di Monserrato: si parte il primo luglio con il comico Angelo Pintus. Il sindaco Tomaso Locci: “Una importante occasione per la città, la nostra arena eventi scelta dai grandi artisti”. Una sfida lanciata nemmeno un anno fa: trasformare il comparto 8 in un grande polo artistico, un’attrattiva capace di accogliere sino a 10 mila persone e ospitare artisti e spettacoli importanti. Dopo la manifestazione di interesse per accogliere le proposte di chi vuole usufruire dell’arena, pubblicata a fine agosto 2021, arrivano i primi appuntamenti ufficiali. “Siamo molto contenti, per il comico sarà l’unica data in Sardegna e la prima in tutta Italia. Per Monserrato, tra l’altro, un introito economico” spiega Locci. “Una importantissima occasione per noi – aggiunge Emanuela Stara, assessore alla cultura – per utilizzare questa grandissima area che abbiamo e che può accogliere grandissimi eventi. Ampio spazio, quindi, per la cultura e lo spettacolo a Monserrato, vengono proposte una serie di offerte che vanno dalla presentazione dei libri ai grandi concerti”.

Fonte: Casteddu on line