Grandi eventi, Biagio Antonacci inaugura la stagione estiva ad Alghero

Alghero

Biglietti in prevendita da oggi

Biagio Antonacci, uno degli interpreti più amati, apprezzati e dinamici della musica italiana, inaugurerà i grandi eventi estivi ad Alghero col concerto in programma all’arena “Ivan Graziani” di Maria Pia, sabato 22 luglio. Le prevendite sono aperte da oggi sui circuiti Ticket One, Box Office Sardegna, Sardegna Ticket e Ticket Sms.

“Se io, se lei”, “Iris”, “Quanto tempo e ancora”, “Non vivo più senza te”, “Sognami” sono canzoni che hanno segnato un’epoca, che hanno anticipato scavalcato e animato il millennio, che risonano nella quotidianità perché le cantano tutti e tutti le conoscono, che raccontano storie di donne e uomini prima adolescenti e poi cresciuti nel segno della musica di Biagio Antonacci.

Il primo evento della nuova stagione “Alghero Experience” è griffato Insula Events (ft Friends & Partners).

Dopo il grande successo dei concerti della scorsa estate – on stage Litfiba e Gianna Nannini – Insula Events torna sulla Riviera del Corallo con un nuovo grande nome della musica, catalizzatore d’attenzione e di passione per ben tre generazioni di fan e pronto a far sognare e ballare l’arena “Ivan Graziani” in un dei concerti più attesi dell’estate isolana e algherese.

“Sarà un’altra estate di grande spettacolo e divertimento assicurato per tutti i gusti – precisa il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu – decine le novità che prestissimo saranno anticipate al grande pubblico per una stagione che promette enormi emozioni e spettacoli di qualità”.

Giovedì, 2 marzo 2023