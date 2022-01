Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Stavolta i denunciati per truffa sono due napoletani, entrambi di 39 anni. Dopo aver incassato il bonifico, i falsi venditori avevano chiuso il conto corrente, sperando di far perdere le proprie tracce.

Nel secondo caso, i carabinieri della stazione di Villacidro hanno raccolto la denuncia-querela presentata da un operaio di 58 anni, che aspetta ancora il motore per una barca: l’aveva pagato 250 euro, dopo averlo trovato in vendita su un sito.

I carabinieri della stazione di Siurgus Donigala, in base agli indizi forniti dal truffato, hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un pregiudicato romano di 63 anni, già convolto in altri reati di questo genere.

Nel primo caso, un uomo di 40 anni la scorsa estate aveva risposto a un annuncio per un Iphone 11, in vendita a 600 euro. Dopo aver ricevuto il pagamento, però, il venditore era sparito e lo smartphone non era mai arrivato.

Fonte: Link Oristano

