Grande vittoria della Dinamo contro la corazzata Virtus

I sassaresi espugnano Bologna 83-78

ROMA. La Dinamo Banco di Sardegna riparte con il piede giusto ed espugna la Segafredo Arena nell’anticipo della 10° giornata di campionato.

La vittoria di oggi racchiude tanti significati e dà morale, energia e consapevolezza nei propri mezzi alla Dinamo: nel calendario biancoblu adesso ci sono due impegni casalinghi con la sfida contro Treviso in agenda domenica (ore 16) e il Game 4 di Basketball Champions League in programma mercoledì 18 contro Bakken Bears.

Così coach Pozzecco subito dopo la partita: “Potrei inventarmi delle frasi fatte e parlare di tatticismi come la difesa di Burnell su Teodosic, la verità è che oggi ci ha fatto vincere questa partita Toni Katic ed è per me un insegnamento dal grande valore umano. L’ho preso sì perché è mio amico ma anche perché è un grande giocatore di pallacanestro, forse sono condizionato dal mio giudizio ma sicuramente è una un uomo eccezionale che ha avuto una carriera frastagliata per colpa degli infortuni e si meritava un momento del genere nella sua vita. Sono felice per tutti i ragazzi perché hanno voluto fortemente questa vittoria, il cuore ha un valore anche nella pallacanestro professionistica, magari per colpa mia non ne vinceremo più una d’ora in avanti ma oggi è per me un’emozione fortissima. Sono estremamente contento anche per i nostri tifosi, sentiamo un’isola che ci spinge nonostante le distanze, e secondo stiamo trovando soprattutto in difesa quel modo di giocare che rende i tifosi felici".

Virtus Bologna. Tessitori 5, Belinelli, Pajola 8, Alibegovic, Markovic 15, Ricci 5, Adams 6, Hunter 11, Weems 14, Teodosic 11, Gamble, Abass 3, All. Sasha Djordjevic .

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 19, Bilan 12, Treier, Kruslin 8, Devecchi , Katic 8, Re, Burnell 7, Bendzius 22, Gandini, Gentile 2, Tillman 4. All. Pozzecco