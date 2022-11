Grande successo per il raduno di veicoli storici che si è tenuto oggi al Parco Etfas di Musei: l’ evento ha visto la partecipazione di equipaggi provenienti da varie parti dell’ isola ed ha richiamato numerosissimi visitatori che hanno così potuto ammirare una vasta rassegna di autovetture d’ epoca. In evidenza tra le altre una Fiat 1100 /103 D del 1958, una Lancia Flavia coupe ‘ 1.8 del 1967, un Alfa Romeo Junior Zagato , una Lancia Montecarlo del 1982 tre bellissime Lancia Fulvia Coupe’ed un Alfa Romeo Giulia super 1300 del 1974.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail